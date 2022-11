Femminile, Roma-Sampdoria: le convocate di Spugna (FOTO)

Attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale, la Roma Femminile ha diramato la lista delle convocate per la sfida contro la Sampdoria, in programma domani alle 12:30. Assente Andressa, che non ha recuperato dall'infortunio rimediato nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Portieri: Ceasar, Lind, Ohrstrom;

Difensori: Bartoli, Kollmats, Landstrom, Linari, Minami, Wenninger;

Centrocampiste: Bergersen, Cinotti, Ciccotti, Giugliano, Greggi, Kajzba, Kramzar, Pellegrino;

Attaccanti: Giacinti, Glionna, Haavi, Lazaro, Roman, Serturini.

Here’s the squad available to the boss for Saturday’s game against Sampdoria…

