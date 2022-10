Roma Femminile, Spugna: "Sassuolo da non sottovalutare, per noi partita determinante" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida in campionato in casa del Sassuolo, valida per la sesta giornata di Serie A, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha parlato ai microfoni dei cronisti. "Per noi è una partita fondamentale, determinante, dobbiamo rimanere nelle alte zone della classifica - le sue dichiarazioni -. Non dobbiamo commettere l'errore di guardare la classifica del Sassuolo perché in questo momento ha fatto un punto e l'ha fatto con la Juventus, questo ci fa capire che tipo di squadra è: non è una squadra da sottovalutare, è forte. Dovremo fare attenzione, ma dobbiamo riprendere il nostro cammino e inizia un periodo intenso da affrontare al meglio".

Come sta la squadra dopo la sosta?

"La squadra sta bene, abbiamo avuto tante Nazionali e sono tornate motivate. Hanno fatto bene, quindi siamo tranquilli. Dobbiamo gestire bene le forze, gli impegni saranno tanti. Da mercoledì si sono aggiunte anche Bartoli, Linari e Giugliano, che sono a disposizione e in questo momento per noi è molto importante".

Come si può vivere un periodo così intenso pensando soltanto di partita in partita?

"Vogliamo arrivare alla fine di tutti gli obiettivi, dobbiamo pensare di gara dopo gara e non possiamo pensare di fare un programma a lungo termine. Questa è la prima partita importante, poi inizierà il girone di Champions e dovremo ragionare partita dopo partita e prepararci al meglio".