Roma Femminile, Spugna: "Contro l'Inter dobbiamo fare una grande partita senza avere alibi" (VIDEO)

L'allenatore della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso alla vigilia della sfida in casa dell'Inter, in programma domani alle 14:30.

"Sicuramente dobbiamo gestire bene i recuperi. È chiaro che volevamo prendere parte a impegni così ravvicinati perché significava partecipare alla Champions League. Il calendario non ci dà una grossa mano, però dobbiamo recuperare le forze. Dobbiamo creare delle alternanze tra le giocatrici perché sono necessarie e dobbiamo cercare di fare una grande partita senza avere alibi. È una partita importante, bella da giocare perché sicuramente è uno scontro al vertice. Cercheremo di fare il meglio possibile".

Si affrontano due squadre di carattere. L'Inter è la squadra che ha segnato di più nei minuti di recupero, la Roma però è una squadra che ha dimostrato di saper ribaltare le partite. Che gara si aspetta?

"Sicuramente mi aspetto una partita in cui loro avranno un potenziale offensivo molto importante. Hanno giocatrici forti, le tre che iniziano ma anche quelle che subentrano. È una squadra che fa tanti gol e non è una sorpresa. Noi siamo una squadra che in questa prima parte di campionato, ma anche in Champions, è stata brava a recuperare delle gare e anche imporre delle gare. E questo dobbiamo continuare a essere".

Con il nuovo format del campionato è meno decisiva una sfida così?

"Sicuramente sì. A noi piace stare davanti, vogliamo continuare a starci, però non è una partita decisiva. È una partita importante, bella da giocare per continuare a migliorare e crescere, però le partite decisive saranno quelle nell'ultima parte di stagione".