Roma Femminile, Spugna: "Contro il Como servirà attenzione. Farò un po' di turnover" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con il Como, in programma domani alle 12:30. Le giallorosse si trovano al secondo posto in classifica a un punto di distanza dall'Inter capolista. Le dichiarazioni del tecnico dei capitolini: "Il Como è cresciuto tanto, ha idee di gioco e ha fornito ottime prestazioni. Nell'ultima gara ha vinto con un risultato rotondo e dobbiamo prestare molta attenzione nei confronti di questa squadra. Non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo fare una grande partita ed avere delle forze fresche in campo perché la partita di giovedì è stata molto dispendiosa".

Ci sarà del turnover?

"Abbiamo cercato di fare più rotazioni possibili. In questa partita faremo qualche cambio, in previsione anche di ciò che ci aspetta la prossima settimana perché dobbiamo andare in Austria e poi ci sarà l'Inter. E' un periodo intenso, abbiamo bisogno di tutte".

La solidità difensiva è stata potrà essere un fattore anche in questa partita?

"Dobbiamo rischiare il meno possibile e possiamo farlo perché abbiamo difensori molto importanti. Tutta la squadra è scresciuta nella fase di non possesso. Siamo la miglior difesa del campionato e vogliamo continuare a esserlo".

"Como won their last game convincingly ... we have to be wary."

?️ Coach Alessandro Spugna looks ahead to the challenge facing us on Sunday!#ASRomaWomen #ASRoma pic.twitter.com/wRord8XMYQ

— AS Roma Women (@ASRomaWomen) October 22, 2022