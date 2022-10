Roma Femminile, Bartoli: "Successo fondamentale. Abbiamo le qualità per poter rimanere in vetta"

ASROMA.COM - Elisa Bartoli, calciatrice della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della vittoria per 1-2 contro l'Inter. Il capitano giallorosso ha raggiunto oggi la sua centesima presenza con questa maglia e ha potuto festeggiare questo traguardo con i 3 punti, che mantengono la Roma in vetta alla classifica. Le sue parole: "Questo è un successo importantissimo. Dopo tante partite ravvicinate, sapevamo che oggi sarebbe stata difficile. Ma ci siamo riuscite. Questa è la forza del gruppo. Ora finalmente ci riposiamo un giorno".

Che periodo è per voi e cosa vi porterete dietro?

"Periodo intenso. Bello. Ci portiamo un grande carattere, perché sono partite nelle quali ci siamo ritrovate in svantaggio e abbiamo rimontato, e altre dove siamo andati avanti nel risultato e abbiamo mantenuto il vantaggio. Questo ci deve far capire che possiamo rimanere in vetta. Che possiamo farcela".

E ora c'è la Supercopppa.

"Il primo trofeo in palio. Vi aspettiamo tutti a Parma. Vedremo come andrà. Sarà sicuramente una bella sfida".

