Serie A Femminile, JUVENTUS-ROMA 1-0: decide Cernoia dopo un ottimo primo tempo giallorosso. Espulsa Giugliano

Nella terza giornata di Serie A Femminile la Roma di Alessandro Spugna, reduce da due vittorie, fa tappa in casa della Juventus: al Training Center la formazione bianconera si impone nella ripresa per 1-0 grazie alla rete di Cernoia. Propositiva nella prima frazione di gioco, senza però riuscire a sbloccare il risultato, la Roma subisce al 53' il gol che decide la sfida e al 65' resta anche in inferiorità numerica per l'espulsione per doppio giallo di Giugliano. Con questo risultato la Juve sale a 7 punti, la Roma segue a quota 6.

IL TABELLINO

JUVENTUS: Peyraud-Magnin; Nilden, Rosucci, Salvai (59' Lenzini), Boattin; Caruso (85' Zamanian), Gunnarsdóttir, Cernoia (76' Grosso); Bonfantini (85' Duljan), Girelli (76' Cantore), Beerensteyn.

A disp.: Aprile, Forcinella, Lundorf, Arcangeli.

All.: Montemurro.

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Minami, Di Guglielmo (22' Landstrom); Andressa (67' Serturini), Giugliano, Greggi; Glionna (67' Cinotti), Giacinti (76' Haug), Haavi (76' Lazaro).

A disp.: Lind, Bergersen, Zannini, Kollmats.

All.: Spugna.

Arbitro: Tremolada. Assistenti: Feraboli - Moroni. IV uomo: Pizzi.

Rete: 53' Cernoia (J).

Ammonite: Girelli, Cernoia. Espulsa Giugliano per doppia ammonizione.