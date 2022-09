Roma Femminile, Spugna: "Sparta Praga squadra esperta, ma abbiamo il vantaggio di giocare il ritorno in casa" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della delicatissima sfida contro lo Sparta Praga, valida per l'andata del secondo turno della Champions League e in programma domani alle ore 18:30. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

Come affronterete la gara?

"La dobbiamo affrontare come tutte le gare. Affrontiamo una squadra molto esperta in questa competizione, con il vantaggio che c'è la gara di ritorno. Dobbiamo cercare di fare il meglio per fare una partita tranquilla a Roma".

Quali sono le condizioni del gruppo?

"A parte Linari e Di Guglielmo che sono indisponibili, il resto del gruppo sta bene e ha grande voglia di fare risultato dato che è una competizione questa in cui vogliamo starci il più possibile. Speriamo di fare una grande gara".

Una gara utile a costruire una certa mentalità.

"Assolutamente, gare così devono darci la possibilità di crescere e migliorare. Per noi è un'avventura nuova, ma abbiamo calciatrici con grande esperienza internazionale, quindi ci dovranno dare una mano. Queste gare sono un banco di prova importante".