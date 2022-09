Roma Femminile, Spugna: "Peccato, meritavamo di più" - Cinotti: "Dobbiamo essere più concrete"

Dopo la sconfitta in casa della Juventus nella terza giornata di campionato - 1-0 firmato Cernoia -, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso. Le sue dichiarazioni:

La Roma non è riuscita a concretizzare. Questo è il più grande rammarico?

“Assolutamente sì. Primo tempo da grande squadra, con almeno tre - e mi tengo stretto - situazioni favorevoli per fare gol. In partite come queste non ti puoi permettere di non concretizzare, perché poi al primo infortunio - non so nemmeno come definirlo, diciamo che Cernoia è stata anche bravissima a fare gol - perdi la partita. La cosa che mi lascia tranquillo è anche in dieci c’è stata una reazione, c’è stato un buon controllo della palla, e questo ci ha portato a tenere il baricentro alto. Abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo anche rischiato qualcosa, però abbiamo condotto la partita. Peccato, perché oggi forse meritavamo qualcosa di più dal punto di vista del risultato”.

È sembrato lo stesso copione della Coppa Italia.

“Certamente sì. Della Coppa Italia e del campionato. Purtroppo è così, ma non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere. Queste partite ci servono a questo, devono farci capire che siamo sulla strada giusta, che possiamo giocarcela con tutte. Dobbiamo solo migliorare quell’aspetto”.

Tornando indietro, cambierebbe qualcosa? Magari l’approccio iniziale?

“Assolutamente no. L’approccio è stato ottimo, come è stata ottima l’intera conduzione della gara. Rifarei le stesse scelte, anche in corsa. L’unica scelta che abbiamo dovuto modificare rispetto ai piani iniziali è stata fatta dopo l’espulsione di Manuela. Ma l’abbiamo fatto rapidamente e ci siamo anche sistemate bene. Abbiamo anche avuto delle situazioni favorevoli in dieci, e questo vuol dire che la squadra sta bene, che c’è. Adesso dobbiamo resettarci quanto prima. Lo dobbiamo fare sia quando vinciamo, sia quando perdiamo. E poi dobbiamo prepararci per mercoledì”.

A seguire anche Norma Cinotti ha commentato il ko: “Le occasioni create vanno concretizzate e sappiamo che se questo non succede contro squadre come la Juve poi diventa difficile. Espulsione Giugliano? Non vogliamo mai snaturarci crediamo nei nostri principi e anche in 10 abbiamo provato a creare occasioni e provare a fare gol, purtroppo non è arrivato, ma il campionato è molto lungo e ci saranno occasioni per rifarci. Dobbiamo essere più concrete”.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE 1 - 2