Roma Femminile, Spugna: "Le ragazze sono pronte. Vogliamo la prima vittoria contro il Milan" (VIDEO)

La Roma Femminile, domani alle 14.30 al Tre Fontane, scenderà in campo contro il Milan. Dopo la vittoria all'esordio sul campo del Pomigliano, le ragazze giallorosse affronteranno il primo vero big match di campionato. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Alessandro Spugna.

Come ha trovato le sue ragazze dopo la sosta?

"Le ragazze sono tornate con un umore positivo. Le soste per le Nazionali lasciano sempre un po' di dubbi perché lo sforzo è stato tanto però l'umore è alto. Non vediamo di scendere in campo per questa partita, speriamo che ci sia tanta gente a sostenerci".

Comincia un ciclo impegnativo. Domani il Milan, poi la Juventus e la Champions, come si gestisce la tensione per queste partite?

"Sono tutte partite importanti, bisognerà pensare un passo alla volta. Abbiamo una rosa ampia, tutte devono farsi trovare pronte e sentirsi importanti. Se vogliamo essere all'altezza di tutte le competizioni avremo bisogno di tutte".

Contro il Milan la Roma non è mai riuscita a vincere. Che partita si aspetta?

"Malgrado abbia perso la prima partita, mi aspetto un Milan forte che avrà voglia di riscatto. Hanno tante giocatrici importanti. Vogliamo sfatare questo tabù di non aver mai vinto, vogliamo i tre punti, non sarà una partita facile ma noi ci proveremo".

Quanto sarà importante il pubblico del Tre Fontane?

"Questo è uno stadio che ci ha sempre aiutato. Il pubblico è sempre stato presente, mi auguro che domani ci sia molta gente e ci spingerà a fare risultato".

