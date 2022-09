Roma Femminile, Spugna: "Contro la Fiorentina sarà dura, dovremo fare una partita importante" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 14:30. Il match è valido per la quarta giornata di Serie A e al momento la Viola è in testa alla classifica con 9 punti ottenuti in 3 partite. Le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

Sarà fondamentale l'entusiasmo della Champions League per affrontare la gara contro la Fiorentina?

"Sicuramente. L'entusiasmo ti fa recuperare un po' di forze. Chiaro che l'impegno è stato duro, ma arriva la prima in classifica. Dovremo fare una partita importante, la Fiorentina è prima in classifica. Abbiamo delle calciatrici che potranno entrare in campo fresche, dovremo sfruttare bene la rosa".

Conoscere alcune calciatrici avversarie è un vantaggio?

"Certamente, ma in questo momento dobbiamo pensare a chi sta meglio e chi ha recuperato prima. Poi mettere in campo una formazione che possa mettere in difficoltà la Fiorentina".

La Fiorentina ama giocare, si aspetta una gara molto aperta?

"Sì, loro stanno bene. Hanno vinto tutte e tre le prime partite. Sono una squadra che rispetto alla scorsa stagione ha cambiato completamente volto. Sarà una gara difficile contro un avversario forte, ma anche noi lo siamo. Secondo me, verrà fuori una bella partita per lo spettacolo".