Roma Femminile: operata Di Guglielmo per la lesione del tendine prossimale del bicipite femorale

Oggi la Roma Femminile è attesa dal match di ritorno con lo Sparta Praga di Champions League al quale non potrà partecipare Lucia Di Guglielmo che è stata appena operata dopo la lesione al tendine del bicipite femorale come fatto sapere dalla Roma in una nota:

"Nel corso della partita contro la Juventus del 16 settembre, Lucia Di Guglielmo ha riportato una lesione al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia destra che ha reso necessario un intervento chirurgico. L'intervento, effettuato questa mattina dal professor Santucci nella clinica Villa Stuart, è perfettamente riuscito. Forza Lucia!".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE