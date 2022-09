Roma Femminile, Andressa: "Accedere ai gironi di Champions è un sogno"

ASROMA.COM - Andressa Alves, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine della storica vittoria per 4-1 contro lo Sparta Praga, grazie alla quale le giallorosse hanno strappato il pass per la fase a gironi della Champions League. Le sue parole.

Cosa significa per voi questa qualificazione?

“Era troppo importante per noi, era un sogno arrivare ai gironi davanti ai nostri tifosi. Siamo felicissime”.

È il coronamento di un percorso della squadra?

“La prima cosa che avevo in testa quando sono arrivato a Roma era di portare questa squadra il più in alto possibile. Abbiamo portato per la prima volta nella storia la Roma ai gironi di Champions, sono contenta per quello che ho fatto io e per quello che hanno fatto le mie compagne”.

Che effetto ti fa un pubblico così caloroso, per te brasiliana?

“Vivere a Roma è come vivere in Brasile. I tifosi sono così innamorati della squadra, ci sostengono sempre. Oggi dopo il gol subito hanno iniziato a tifare ancora di più, ci hanno aiutato a vincere 4-1, è stato molto importante per noi. Siamo felici di avere questa tifoseria”.

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE