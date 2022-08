Serie A Femminile, POMIGLIANO-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Inizia il match

Debutto in campionato per la Roma Femminile di Alessandro Spugna: le giallorosse scendono oggi in campo alle 17.30 in casa del Pomigliano di Nicola Romaniello per dare la caccia ai primi 3 punti della stagione, dopo la qualificazione in Champions League ottenuta a scapito di Glasgow e Paris.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Pomigliano: Cetinja; Passeri, Katarzyna, Rizza, Ferrario, Novellini, Fusini, Gallazzi, Di GIammarino, Corelli, Martinez.

A disp.: Fierro, Barretta, Apicella, Rabot, Manca, Rocco, Piscopo, Miotto.

All.: Romaniello

Roma: Lind; Wenninger, Linari, Minami, Serturini; Andressa, Giugliano, Cinotti; Haavi, Giaciniti, Haug

A disp.: Ohrstrom, Di Guglielmo, Landstrom, Bartoli, Glionna, Greggi, Ferrara, Kollmats, Lazaro.

All.: Spugna

Arbitro: Gabriele Scatena della sezione di Avezzano

Assistenti: Federico Votta - Giovanni Dell'Orco

Quarto Ufficiale: Antonio Spera