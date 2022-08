Roma Femminile: squadra in partenza per Glasgow (VIDEO)

L'esordio in Champions League per la Roma Femminile si avvicina. Come pubblicato dalla società giallorossa su Twitter, le ragazze di Spugna sono in partenza per Glasgow, dove sfideranno il Glasgow City nella sfida valida per il Round 1. La partita andrà in scena giovedì 18 agosto alle 20:35. In caso di vittoria le giallorosse affronteranno la vincente tra Paris FC e Servette il 21 agosto.