Roma Femminile, Spugna: "Partita storica per noi, vogliamo rimanere il più possibile in Champions League" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Glasgow City, valida per il primo Round della Champions League e in programma domani alle ore 20:35. Ecco il suo commento.

La partita?

“È il primo impegno ufficiale ed è anche storico per noi. Ci arriviamo con umiltà e serenità, affrontiamo una squadra con grande esperienza. Dovremo fare molta attenzione, ma abbiamo voglia di giocarci questa partita. Stiamo lavorando bene e vogliamo anche goderci questo momento”.

Traguardo e debutto storico. Questa è una grande responsabilità, ma anche un motivo di spinta in più per una gara così.

“C’è grande responsabilità perché non vogliamo solo partecipare, ma rimanerci il più possibile. È la prima vera gara di Champions League ed è bello esserci. Vogliamo goderci questo momento, ce lo siamo meritato”.

Che gara vi aspettate?

“Affrontiamo una gara difficile contro la squadra di casa, è una squadra fisica e noi dovremo cercare di palleggiare, di giocare bene. Se facciamo questo abbiamo buone possibilità”.