Roma Femminile, Spugna: "Era importante partire con una vittoria. Le ragazze sono state eccezionali" (VIDEO)

La Roma Femminile ha conquistato i primi tre punti della stagione grazie alla vittoria per 0-2 arrivata sul campo del Pomigliano. Al termine del match, il mister Alessandro Spugna ha commentato la prestazione delle sue ragazze ai canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni:

Mister Spugna è arrivata la prima vittoria, come valuta la prestazione delle sue ragazze?

"Era importante partire bene e guadagnare i primi tre punti. Abbiamo fatto una buona prestazione, non era per niente scontato perché sappiamo la difficoltà che si incontra quando si viene a giocare su questo campo. Devo fare i complimenti al Pomigliano per il loro atteggiamento e per la voglia di provare a fare la partita. Noi siamo stati bravi e faccio i complimenti alle ragazze che sono scese in campo per conquistare i tre punti".

Tanti cambi rispetto alla gara di Champions League. Tra le note positive della partite c'è sicuramente Valentina Giacinti che ha segnato il suo primo gol.

"Valentina da quando è arrivata si è messa subito a disposizione, sta lavorando molto bene. Avevamo tutti voglia di vederla segnare, siamo molto contenti. Per quanto riguarda le ragazze che hanno giocato oggi e che avevamo avuto un minutaggio inferiore in Champions hanno fatto molto bene. Questo è un gruppo che deve farsi trovare pronto, abbiamo una rosa importante, tutte devono essere sempre pronte".

A due mesi dall'inizio della preparazione, che bilancio può trarre da queste prime tre partite ufficiali?

"Assolutamente positivo. Avevamo l'incognito della Champions perché non ci eravamo mai stati e dovevamo scoprire cosa ci aspettasse, invece abbiamo fatto molto bene. In campionato dovevamo partire bene e lo abbiamo fatto, quindi sono molto contento. Devo fare i complimenti alle ragazze e allo staff perché è stato un inizio di stagione con delle complicazioni, molte ragazze sono arrivate tardi, si sono aggregate tardi però abbiamo lavorato molto bene".