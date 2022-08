Roma Femminile, Spugna: "Contro il Paris FC non sarà semplice. Dobbiamo avere coraggio e giocare seguendo i nostri principi" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della delicatissima sfida di Champions League contro il Paris FC, valida per la finale del primo turno. Le giallorosse hanno precedentemente battuto il Glasgow City per 1-3. Le sue dichiarazioni.

La prima gara in Champions League?

"C'era tanta attesa, è stata una bella partita da vivere che ci ha lasciato consapevolezza. La gara è stata interpretata molto bene e ciò ci fa sperare per la stagione. Era una gara internazionale, per molte era una prima esperienza di questo tipo, ma sono state brave. Era qualcosa che mi aspettavo, il gruppo ha lavorato bene dall'inizio. Da quando sono arrivate anche le nazionali, tutte si sono messe a disposizione".

Considerando che si giocheranno due gare in un tempo ravvicinato, bisogna fare delle considerazioni sulla formazione.

"Bisognerà capire come saranno i recuperi, perché la partita ci ha dato del dispendio. Adesso abbiamo questo giorno prima di capire e decidere che formazione mettere in campo. Abbiamo una rosa vasta, tutte dovranno essere pronte".

Il Paris FC è arrivato terzo dietro Lione e PSG. Che gara si aspetta?

"Non facile, sono molto brave soprattutto in zona offensiva. Hanno delle nazionali francesi. Sarà una partita non semplice, ma anche noi abbiamo delle carte da giocare. Dobbiamo andare lì con serenità, con coraggio e provare a fare la nostra gara con i nostri principi. Poi vedremo".