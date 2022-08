Roma Femminile, sconfitta in amichevole: la Fiorentina vince 3-0 (FOTO)

Prosegue la preparazione della Roma Femminile in vista dell'avvio del campionato in programma nel weekend del 27-28 agosto. Alle 17.30 al Centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti", a porte chiuse, è andata in scena l'amichevole contro la Fiorentina, persa dalle giallorosse di Alessandro Spugna. La formazione viola si è imposta per 3-0: nel primo tempo Kajan porta in vantaggio la Fiorentina, nella ripresa arrivano anche le reti di Boquete e Menta.