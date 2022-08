Roma Femminile, Pettenuzzo rinnova fino al 2024 e va in prestito alla Sampdoria

Novità per la Roma Femminile. Come annunciato dall'account Twitter della società giallorossa, Tecla Pettenuzzo ha rinnovato il suo fino al 30 giugno 2024, ma non rimarrà nella Capitale. La calciatrice, infatti, si trasferisce a titolo temporaneo alla Sampdoria fino al termine della stagione. "Tecla Pettenuzzo rinnova fino al 30 giugno 2024 e si trasferisce in prestito alla Sampdoria per una stagione. In bocca al lupo Tecla", il saluto della Roma.

Oltre a lei, anche Cecilia Prugna si trasferisce in prestito alla Sampdoria. La società blucerchiata ha ufficializzato la doppia operazione di mercato: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive delle calciatrici Tecla Pettenuzzo (nata a Vicenza il 30 novembre 1999) e Cecilia Prugna (nata a Pisa, il 7 novembre 1997)".

(sampdoria.it)

