Roma Femminile: le giallorosse battono 3-1 in amichevole lo Standard Liegi (FOTO)

Vittoria importante in amichevole per la Roma Femminile, che prosegue nella sua preparazione in vista dell'inizio della stagione. Le ragazze di mister Spugna, infatti, hanno avuto la meglio contro lo Standard Liegi vincendo 3-1. Nel primo tempo le reti di Lucia Di Guglielmo e Andressa Alves, nella ripresa il gol di Roman.

? Si conclude il primo tempo. Siamo in vantaggio 2-1 grazie ai gol di Lucia Di Guglielmo e @10andressaalves #ASRomaFemminile pic.twitter.com/3Iz5gorTqr — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) August 6, 2022

⚽️ Il primo gol della stagione porta la firma di Lucia Di Guglielmo #ASRomaFemminile pic.twitter.com/ZZkmp40XH8 — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) August 6, 2022