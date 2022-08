Roma Femminile, Giacinti: "Sappiamo cosa vogliamo, qui mi trovo davvero bene" (VIDEO)

A margine della sfida contro il Pomigliano, vinta dalla Roma Femminile con il punteggio di 0-2, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso Valentina Giacinti, decisiva con una rete messa a segno proprio nella prima sfida di campionato delle ragazze di Spugna. Di seguito le sue parole: "Sensazioni positive, era importante vincere perché sappiamo cosa vogliamo e vogliamo farlo in ogni partita. Con la Champions spese tante energie, ma siamo state ciniche. Sono contenta"

