Roma Femminile, Ferrara rinnova fino al 2025: "Qui sono a casa" (COMUNICATO)

ASROMA.COM - La Roma Femminile blinda Anastasia Ferrara. La calciatrice, classe 2004, ha rinnovato il suo contratto fino al 2025, continuando così la sua lunga storia d'amore con la società giallorossa, iniziata nella lontana stagione 2015/2016. Ecco il comunicato ufficiale: L'AS Roma è lieta di annunciare che Anastasia Ferrara ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025.

Ferrara, classe 2004, è arrivata alla Roma nella stagione 2015-16 e ha svolto tutta la formazione nel vivaio giallorosso. È stata un punto di riferimento della Primavera giallorossa vincitrice dello Scudetto nelle edizioni 2019-20, 2020-21 e 2021-22.

“Aver rinnovato il mio contratto ed essere salita in prima squadra sono due traguardi bellissimi che ho raggiunto con impegno e dedizione”, ha spiegato Anastasia.

La scorsa stagione ha esordito in Prima Squadra, nell’andata dei quarti di Coppa Italia contro il Como, vittoria delle giallorosse per 3-0. Il debutto in Serie A è invece arrivato nel derby vinto all’ultima giornata.

Sempre convocata con l’Under 19 azzurra, ha conquistato la chiamata dalla Nazionale maggiore in occasione del pre-raduno per l’Europeo.

“La Roma è casa, sono pronta a dimostrare il mio valore per aiutare le compagne a raggiungere i nostri obiettivi. Quando sono arrivata alla Roma ero una bambina con tanti sogni, avverarli tutti è il mio desiderio più grande”.

