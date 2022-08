Roma Femminile, Bartoli: "Un sogno poter giocare la Champions a Roma, ora godiamoci il momento" (VIDEO)

Parola a Capitan Elisa Bartoli: la calciatrice della Roma Femminile ha commentato il passaggio del turno in Women's Champions League ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: "Una notte che non si può dimenticare, avevo fatto una promessa a un amico che in questo momento lotta per la sua vita. Gli ho promesso che avremmo portato la Champions League a Roma per farlo venire e ci siamo riuscite. Un po'mi viene da piangere ma sono veramente felice".

La Roma è stata superiore al Paris

Una grande partita, abbiamo espresso un buon gioco tattico, tecnico e di cattiveria. Ce lo meritavamo davvero e ci siamo riuscire

Cosa significa portare a Roma la Champions?

Un sogno, al quinto anno siamo riuscite a fare qualcosa che sognavo da tempo con duro lavoro e sacrifici. Ora ci godiamo il momento e la competizione che arriva nella città più bella del mondo.