Roma Femminile: 15 calciatrici convocate con le rispettive nazionali

Sono ben 15 le calciatrici della Roma Femminile convocate con le rispettive rappresentative, a conferma del grande lavoro svolto dal club dei Friedkin per potenziare anche il settore 'rosa', sempre più in ascesa. Di seguito una lista delle convocazioni indirizzate alle singole giocatrici, che saluteranno Spugna per gli impegni internazionali di inizio settembre.

Italia:

Bartoli, Di Guglielmo, Giacinti, Giugliano, Glionna, Greggi e Linari

Romania:

Ceasar

Norvegia:

Roman

Austria:

Wenninger

Svezia Under 23:

Lind

Italia Under 19:

Ferrara, Merolla, Petrara, Zannini