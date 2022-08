FOTO - La Roma Femminile incontra l'ex calciatrice Reilly

La Roma Femminile si trova nella città di Glasgow per disputare la sfida valida per la Champions League contro il Glasgow City. Il match andrà in scena domani alle ore 20:35 e le giallorosse hanno svolto nella giornata di oggi la rifinitura al Petershill Park. Le ragazze di Spugna hanno ricevuto anche una gradevole sorpresa, ovvero la visita da parte di Rose Reilly, ex calciatrice. "Qui a Glasgow è venuta a darci l'in bocca al lupo Rose Reilly, fortissima attaccante e pioniera del calcio femminile tra gli Anni 70 e 80, nazionale scozzese e italiana", l'annuncio della Roma su Twitter.





? Qui a Glasgow è venuta a darci l'in bocca al lupo Rose Reilly, fortissima attaccante e pioniera del calcio femminile tra gli Anni 70 e 80, nazionale scozzese e italiana ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/g9quVVtoOD — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) August 17, 2022