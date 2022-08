Champions League Femminile, PARIS FC-ROMA 0-0: occasione per Greggi

Dopo aver battuto il Glasgow City per 3-1 nell'esordio assoluto in Champions League, la Roma Femminile sfida al Petershill Park di Glasgow, alle 19.00, il Paris FC nella finale del primo turno della competizione. Il tecnico giallorosso Alessandro Spugna si affida in attacco al tridente composto da Glionna, Lazaro e Haavi, lasciando inizialmente in panchina Giacinti.

LIVE

Primo tempo

7' - Primo affondo della Roma che ci prova con Greggi, che però non colpisce il bersaglio

1' - Inizia il match

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARIS FC: Nnadozie; Soyer, Greboval, Butel, Aigbogun; Vaysse, Corboz, Sarr; Mateo, Thiney, Bourdieu.

A disp.: Pecharman, Pastor, Laplacette, Le Mouël, Sow, Ribadeira, Fleury, Neller, Sidibe, Ndongala.

All.: Soubeyrand.

ROMA: Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Andressa, Giugliano, Greggi; Glionna, Lazaro, Haavi.

A disp.: Öhrström, Lind, Cinotti, Giacinti, Serturini, Kajzba, Haug, Wenninger, Ferrara, Bergersen, Kollmats, Zannini.

All.: Spugna.

Arbitro: Angelika Soeder. Assistenti: Melissa Joos - Matilde Esteves. IV ufficiale: Ainara Acevedo.

PREPARTITA

18.35 - In corso il riscaldamento della Roma: