Roma Femminile, Spugna rinnova per un'altra stagione: "Felice di continuare a lavorare in una società ambiziosa" (COMUNICATO)

Alessandro Spugna ancora alla guida della Roma Femminile: il tecnico rinnova fino al 2023. Lo annuncia il club giallorosso:

L’AS Roma è lieta di comunicare che Alessandro Spugna ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2023.

Il tecnico della Squadra Femminile, arrivato la scorsa estate subentrando a Betty Bavagnoli, ha guidato le giallorosse alla storica conquista della qualificazione in Champions League, ottenuta grazie al secondo posto, risultato mai raggiunto in precedenza.

Una stagione in cui la Roma ha giocato la seconda finale di Coppa Italia consecutiva, senza però riuscire a confermare il successo dell’edizione precedente.

“Sono molto felice di poter proseguire il mio percorso in questo Club, sento la fiducia da parte di tutti e per questo ringrazio Betty Bavagnoli”, ha dichiarato Spugna. “Avrò la possibilità di continuare a lavorare in una società ambiziosa che ha voglia di crescere, di rimanere al vertice del calcio italiano e che vuole iniziare un percorso importante in Champions League. La prossima sarà una stagione lunga ed impegnativa, dovremo tutti dare il massimo”.

Sotto la guida di Alessandro Spugna la Roma ha ottenuto 23 successi stagionali (un record per il Club) ed è stata la squadra ad aver realizzato più punti in campionato nel girone di ritorno. Inoltre, tra le squadre di Serie A, la Roma è stata quella che ha portato il numero più alto di giocatrici al gol: 17.

“La scelta di rinnovare il contratto ad Alessandro Spugna è la naturale conseguenza di quello che si è visto durante tutta la stagione”, ha spiegato la Head of Women's Football Betty Bavagnoli. “Ha dimostrato di avere delle ottime idee e di saper condurre questo gruppo verso obiettivi importanti. Gli auguro di poter continuare a lavorare su questi livelli, provando a fare ulteriori passi in avanti sia in Italia che in Europa”.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE