Twitter, il Friedkin Group celebra la Roma Femminile: «Stagione storica»

La stagione è finita con l'amaro in bocca per la sconfitta nella finale di Coppa Italia di categoria con la Juventus. Resta però un annata da ricordare per la Roma Femminile, che ha conquistato il secondo posto in campionato e la qualificazione in Champions. Il giorno dopo la delusione arrivano i ringraziamenti via social dei Friedkin, attraverso il profilo Twitter del Friedkin Group: «Congratulazioni per la vostra stagione storica»