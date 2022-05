Serie A Femminile: le giallorosse Linari, Bartoli e Andressa nella top 11 del campionato (FOTO)

La Roma Femminile di Spugna ha concluso il campionato appena terminato al secondo posto in classifica e qualificandosi in Champions League. La Figc ha pubblicato la top 11 della Serie A Femminile della stagione 2021/22, secondo le statistiche Opta, in cui sono presenti anche tre giallorosse: Elena Linari, Elisa Bartoli ed Andressa.