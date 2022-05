Serie A Femminile, LAZIO-ROMA: la formazione ufficiale. Spugna fa turn over, debutto dal 1' per Haug. Linari e Giugliano in tribuna

Ultima giornata di Serie A Femminile e passerella finale per la Roma, fresca di qualificazione alla prossima Champions. Aspettando l'impegno della finale di Coppa Italia contro la Juve, le ragazze di Spugna sono attese al derby della Capitale. A Formello le giallorosse sfidano la Lazio, retrocessa in Serie B. Il tecnico giallorosso, che non ha a disposizione Haavi e Glionna, vara il turnover in vista della finale del 22: prima volta da titolare per Sophie Roman Haug, partono dal 1' anche Mijatovic, Pirone, Borini, Pettenuzzo e Bernauer. Riposano Linari e Giugliano, entrambe in tribuna

LA FORMAZIONE UFFICIALE

ROMA: Lind; Pettenuzzo, Kollmats, Bartoli; Soffia, Bernauer, Greggi, Borini; Mijatovic; Haug, Pirone.

A disp.: Ceasar, Ghioc, Di Guglielmo, Pacioni, Andressa, Bergesen, Ferrara, Lazaro, Serturini.

All. Spugna.