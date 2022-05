Roma Femminile, Spugna: "Vincere la Coppa sarebbe bellissimo" (VIDEO)

ROMATV+ - Domani la Roma Femminile di Alessandro Spugna scenderà in campo per giocarsi la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Alla vigilia di questa importante sfida, il tecnico delle giallorosse ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Le parole di Spugna:

"Come si prepara una finale? Come si prepara una gara importante, ne abbiamo preparate tante e si prepara allo stesso modo. Ho detto alle ragazze di godersi ogni momento di questo avvicinamento, tante vorrebbero essere nei loro panni e tanti nei miei panni. Stiamo cercando di recuperare tutto il gruppo. Faremo il massimo, perché le 20 che saranno a disposizione saranno al meglio".

Quanto incide l'orario in cui si giocherà il match?

"Dobbiamo adattarci. La difficoltà sarà per noi, sarà per loro, dovremo gestire le forze e farlo nel migliore dei modi. La gara può durare anche più di 90' e bisognerà fare molta attenzione a questo".

Cosa vorrebbe dire per lei vincere la Coppa Italia?

"Intanto per la Roma, sarebbe una grande soddisfazione, la ciliegina sulla torta di una stagione bellissima, perché dopo aver conquistato la qualificazione in Champions poter vincere la Coppa sarebbe bellissimo. Per me personalmente riuscire a portare il titolo alla prima stagione di Roma sarebbe una bella cosa".