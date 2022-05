Roma Femminile, Soffia: "Ora la finale con la Juventus da vincere"

La Roma Femminile, battendo 2-0 l'Empoli, si è guadagnata la finale di Coppa Italia dove troverà la Juventus. Tra i marcatori di ieri, c'è Angelica Soffia che parla così dopo la sfida con le azzurre: "Conquistare la finale era uno dei nostri obiettivi. Ma non solo, adesso vogliamo riconfermarci. Ci aspetta una finale da vincere. Che effetto mi ha fatto tornare al gol? Segnare è un’emozione unica, soprattutto farlo per la Roma. Speriamo che diventi un’abitudine. La stagione non è ancora finita, dobbiamo continuare così"