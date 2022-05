Manca sempre meno al calcio d'inizio della finale di Coppa Italia Femminile. La Roma e la Juventus si sfideranno domenica 22 maggio alle ore 14:15 allo Stadio Mazza di Ferrara: Le giallorosse, detentrici del trofeo, sono in partenza per recarsi in Emilia-Romagna. A testimoniarlo è la Roma stessa con un video pubblicato su Twitter.





? Siamo in partenza per Ferrara #ASRomaFemminile pic.twitter.com/ny94fUmoQs — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) May 21, 2022