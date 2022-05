Roma Femminile, Premio Maestrelli a Giugliano: "Onorata, ora unite per la Coppa Italia" (FOTO)

La centrocampista della Roma Femminile Manuela Giugliano ha ricevuto oggi il Premio Maestrelli. Arriva su Twitter il messaggio di congratulazioni del club giallorosso con le parole di Giugliano anche in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma il 22 maggio a Ferrara. “Sono felicissima e onorata di questo premio, ringrazio il Club e le mie compagne per la splendida stagione che ci ha visto protagoniste. Ora tutte unite verso la finale di Coppa Italia!”, le sue parole.

