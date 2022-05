Roma Femminile, Giugliano: «Emozionante giocare la Champions»

Ieri ha ritirato il Premio Maestrelli, all'orizzonte si giocherà contro la Juve il suo secondo trofeo da quando è alla Roma. Manuela Giugliano ha parlato a margine dell'evento di ieri. Queste le parole della centrocampista della Roma Femminile:

Che cosa si prova a rappresentare la Roma e un movimento che sta arrivando a grandi vittorie?

"È una grande emozione essere stata premiata. È un motivo d'orgoglio perché ho dato alla gente quello che avevo come obiettivo".

Come si prepara una finale di Coppa Italia?

"Abbiamo preparato tutto le partite allo stesso modo per tutto l'anno. Dobbiamo stare tranquille e serene, è un match che tutte vorrebbero giocare. La società ci è sempre stata vicina ed è una forza in più. Speriamo di raggiungere questo obiettivo".

Che stimoli vi dà la qualificazione in Champions?

"Dopo 4 anni era un obiettivo importante e abbiamo lottato sempre. Finalmente quest'anno ci siamo riusciti ed è un'emozione portare la Roma in un palcoscenico internazionale".

Aiuta l'atmosfera europea che si sta vivendo a Trigoria?

"Assolutamente sì, noi siamo un gruppo unico. Donne e uomini lottiamo insieme, se vince una squadra vince anche l'altra".