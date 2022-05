Roma Femminile, Bavagnoli: "Fatti passi in avanti. Consapevoli della forza della Juve, ma non vogliamo fermarci"

LA 7 - Prima del fischio d'inizio di Juventus-Roma, finale di Coppa Italia in scena allo stadio Mazza di Ferrara, ha parlato l’Head of Women's Football giallorossa Betty Bavagnoli. Le sue parole al canale televisivo: "Queste partite sono da vivere, da giocare e tutti vorremmo continuare a giocarle. Siamo consapevoli di aver fatto una stagione bene, che ci ha portato a fare dei passi in avanti, siamo anche consapevoli di affrontare un avversario forte. Siamo le detentrici di questa Coppa Italia, vogliamo onorarlo al meglio".

23 vittorie, questo fa la differenza? Vi siete qualificate in Champions League.

"Questo fa la differenza, abbiamo migliorato risultati e percorso e farà la differenza in una partita come oggi. A fare la differenza non saranno soltanto la strategia e la qualità, ma anche e soprattutto come si affronterà una partita dal punto di vista mentale e dell'approccio. La Juventus lo sa perfettamente, ha vissuto questi momenti e noi abbiamo iniziato a viverli, non vogliamo fermarci".