Coppa Italia Femminile: Roma-Juventus in finale, si gioca a Ferrara il 22 maggio

Sarà la Juventus a contendere alla Roma la Coppa Italia Femminile 2021/22. Dopo la vittoria delle giallorosse ai danni dell'Empoli di ieri, anche le bianconere accedono alla finale. Dopo la vittoria esterna per 6-1, le ragazze di Montemurro hanno battuto il Milan per 5-3. L'ultimo appuntamento è in programma allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara il 22 maggio.