Coppa Italia Femminile, JUVENTUS-ROMA: le formazioni ufficiali. In attacco Haavi, Lazaro e Serturini

Concluso il campionato al secondo posto conquistando la qualificazione in Champions League, per la Roma Femminile arriva il grande appuntamento stagionale in Coppa Italia: le giallorosse sfidano la Juventus nella finale della competizione allo stadio Mazza di Ferrara (fischio d'inizio alle 14.15) alla ricerca del bis dopo il trofeo conquistato l'anno scorso battendo il Milan. Il tecnico Spugna in attacco si affida a Lazaro affiancata da Haavi e Serturini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Cernoia, Rosucci; Girelli, Bonansea.

A disp.: Aprile, Forcinella, Hyyrynen, Nilden, Panzieri, Lenzini, Hurtig, Grosso, Zamanian, Giai, Staskova, Bonfantini, Arcangeli.

All. Montemurro.

ROMA: Lind; Soffia, Bartoli, Linari, Di Guglielmo; Greggi, Giugliano, Andressa; Haavi, Lazaro, Serturini.

A disp.: Ceasar, Ghioc, Kollmats, Pettenuzzo, Borini, Pacioni, Bernauer, Ferrara, Mijatovic, Haug, Pirone, Glionna, Corelli.

All. Spugna.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno. Assistenti: Martinelli e Bonomo. IV uomo: Bordin.

PREPARTITA

13.30 - Giallorosse in campo per il riscaldamento:

13.30 - Le formazioni ufficiali di Juve e Roma: