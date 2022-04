Serie A Femminile: Lazio retrocessa in B, decisivo il ko per 5-1 con la Juve

Niente derby di Roma nella Serie A Femminile 2022/23. A una sola stagione di distanza dalla promozione, la Lazio torna in Serie B. A decidere la matematica retrocessione delle biancocelesti il ko con la Juve capolista, che a Formello passa per 5-1 e si porta a 53 punti, a +5 sulla Roma. Risultato che ancora non dà alle bianconere la certezza del quinto scudetto, ma intanto condanna le avversarie alla serie cadetta.

A due giornate dal termine la Lazio è a quota 12 punti, con 6 punti di distacco dalla Fiorentina quartultima ma con lo svantaggio negli scontri diretti (6-1 per le viola all'andata, 2-2 al ritorno). La stagione delle ragazze di Catini si chiuderà il 15 maggio proprio con il derby con la Roma. Salvo un eventuale sorteggio in Coppa Italia nella prossima stagione, sarà quella l'unica stracittadina della Capitale del 2022.