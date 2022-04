Serie A Femminile, FIORENTINA-ROMA: le formazioni ufficiali. Haavi in panchina, confermata Mijatovic

LAROMA24.IT – La Roma Femminile torna in campo. Dopo la pausa delle nazionali, le giallorosse sono pronte ad affrontare la Fiorentina nella sfida valida per la ventesima giornata del campionato. Le ragazze del tecnico Alessandro Spugna sono in un momento di forma davvero impressionante, infatti non perdono in Serie A dal lontano 16 ottobre (1-0 contro l’Inter), ovvero ben 13 partite fa, nelle quali hanno ottenuto 11 vittorie e 2 pareggi. Al momento il club capitolino si trova al secondo posto in classifica con 45 punti, a 5 lunghezze dalla Juventus a 3 giornate dal termine. La Fiorentina invece, avversario odierno, è in nona posizione con 18 punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: Schroffenegger; Tortelli, Cafferata, Vigilucci; Huchet, Breitner, Mascarello, Catena; Monnecchi, Sabatino, Baldi.

A disp.: Pires Neto, Lundin, Zazzera, Pirriatore, Kravets, Tasselli, Russo, Aronsson, Fortunati.

All.: Panico

ROMA: Ceasar; Bartoli, Kollmats, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Greggi; Andressa, Serturini, Mijatovic; Lazaro.

A disp.: Lind; Soffia, Bernauer, Pirone, Haavi, Haug, Borini, Corelli, Pettenuzzo.

All.: Spugna

Arbitro: Madonia. Assistenti: Feraboli - Conti. IV uomo: Gagliardi.

PREPARTITA

13:31 - Ecco le scelte ufficiali del tecnico Alessandro Spugna

13:30 - Le giallorosse sono arrivate allo Stadio Bozzi di Firenze