Roma Femminile, Spugna: "Umore alto, stiamo lavorando alla grande. Con la Fiorentina non sarà facile" (VIDEO)

ROMA TV+ - Alla vigilia della sfida di campionato in casa della Fiorentina, in scena domani alle 14.30, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha presentato la gara ai microfoni del canale di casa giallorossa: "L'umore è ottimo. Al di là delle Nazionali, l'umore era ottimo anche per le prestazioni precedenti. Adesso stiamo preparando il finale di stagione, l'umore è alto".

Come avete lavorato in questo periodo per il rush finale che vede la Roma impegnata sul fronte Coppa Italia e corsa Champions?

"Le ragazze che sono rimaste qui hanno lavorato benissimo, poi com'è giusto che sia abbiamo dato qualche giorno di riposo. Le ho ritrovate bene, stiamo lavorando in maniera concentrata, attenta e con grande motivazione. Sarà un finale di stagione impegnativo che ci deve dare grandi soddisfazioni, quindi stiamo lavorando alla grande".

La Fiorentina è a caccia di punti, la Roma deve mettere un altro tassello per la Champions. Che partita si aspetta?

"Una partita non facile sicuramente, loro hanno necessità di fare punti. È una squadra diversa da quelle che lottano per non retrocedere. Conosciamo la qualità della Fiorentina, è composta da calciatrici forti e brave che purtroppo sono incappate in una stagione non semplice. Non dobbiamo guardare questo, ma dobbiamo andare a fare la nostra partita e cercare di fare il massimo del risultato per chiudere un primo obiettivo".