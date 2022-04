Roma Femminile, Spugna: «Obiettivo Coppa Italia, finale ad un passo ma niente calcoli» (VIDEO)

ROMA TV+ - Il campionato questa settimana sarà fermo e si ripartirà tra due settimane con la sfida alla Samp e al derby con la Lazio. Intanto la Roma Femminile domani va alla ricerca della finale di Coppa Italia. Dopo la vittoria per 1-0 nella gara d'andata, domani arriva l'Empoli al Tre Fontane per la semifinale di ritorno. Il tecnico Alessandro Spugna ha parlato alla vigilia della partita:

E' una partita da giocare e da vivere, è chiaro che abbiamo un piccolo vantaggio ma non dobbiamo fare calcoli. Dobbiamo giocare la partita come sappiamo, comandare da subito, gestirla nel migliore dei modi e se possibile chiuderla quanto prima

La Coppa Italia è un obiettivo, su questo la Roma non si è mai nascosta.

Assolutamente si, siamo ad un passo ma mancano 90' non facili. L'Empoli è in salute ed è una squadra motivata, hanno raggiunto la salvezza la scorsa settimana quindi non hanno nulla da perdere. Conoscendo il loro allenatore e alcune delle loro ragazze, so che verrano qui a giocarsi la partita liberamente.

Quanto conta giocare il ritorno al Tre Fontane?

Conta tantissimo, spero che ci sia tanta gente ma sicuramente sarà così. Ci sarà tanto pubblico, speriamo in una bella giornata di sport che ci porti alla finale di Coppa Italia