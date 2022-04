Roma Femminile: la ct dell'Italia Bertolini presente all'allenamento delle giallorosse (FOTO)

La ct dell'Italia Femminile Milena Bertolini oggi ha fatto visita alla Roma ed ha assistito all'allenamento delle giallorosse diretto dal tecnico Alessandro Spugna al centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’. Lo rende noto la Figc:

A una settimana di distanza dal rientro in Italia delle Azzurre, reduci dalla trionfale trasferta in Svizzera che le ha avvicinate alla qualificazione diretta al Mondiale del 2023, Milena Bertolini ha ripreso le visite nei centri sportivi dei club di Serie A TimVision. Questa mattina la Ct, accompagnata dal preparatore atletico Francesco Perondi e dal preparatore dei portieri Cristiano Viotti, si è recata al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma per seguire l’allenamento della squadra giallorossa, tornata in campo dopo la sosta per preparare l’ultima parte di stagione che la vedrà impegnata oltre che in campionato e anche nella rincorsa alla seconda finale consecutiva di Coppa Italia.

Dopo aver salutato il gruppo e le tante calciatrici che fanno parte delle selezioni azzurre, a partire da Elisa Bartoli, che le ha regalato la sua maglia da gioco, Milena Bertolini ha seguito l’allenamento insieme alla sua ex compagna di squadra Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football del club capitolino. Terminato il lavoro sul campo, è stata organizzata una riunione tecnica con l’allenatore Alessandro Spugna e i suoi collaboratori che ha rappresentato, come di consueto, un importante momento di confronto tra i rispettivi staff tecnici.

Nelle prossime settimane, per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra il Club Italia e le società del massimo campionato, la Ct proseguirà le visite presso i centri sportivi, che si concluderanno nella seconda metà di maggio.

