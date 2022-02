Roma Femminile, Spugna: "Domani come una finale, il Pomigliano non verrà qui per fare la vittima" (VIDEO)

Il tecnico della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Pomigliano, in programma domani alle ore 14:30. Queste le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso: "La squadra arriva bene, stiamo recuperando piano piano qualche pezzo. Questa è una partita importante, ma ormai tutte lo sono diventate perché la percentuale di errore è zero in questo campionato ed anche questa diventa una finale".

Quanto inciderà la lotta per la salvezza sulla conquista dei posti alti della classifica?

"Tanto. Il campionato è quasi diviso in due ed ogni squadra che affronti o per un motivo o per un altro ha un obiettivo e quindi come noi abbiamo il nostro obiettivo anche le altre lo hanno ed in questo caso il Pomigliano non verrà qua per fare la vittima per conquistare qualcosa".

Il Pomigliano è la squadra che ha recuperato più punti da posizione di svantaggio. Questo deve portare la squadra a mantenere alta la concentrazione ma dovrà anche cercare di chiudere la partita nel primo tempo.

"L'attenzione deve essere sempre alta. Il Pomigliano ha cambiato decisamente passo e bisogna dare atto al loro mister che ha fatto qualcosa di incredibile mettendo la squadra in una posizione discretamente tranquilla di classifica. Sta facendo un ottimo di lavoro. Questa è una partita dove dobbiamo prestare grande attenzione. Loro soprattutto nel reparto offensivo hanno calciatrici molto brave. Bisognerà avere tanta attenzione ed essere concentrati. Se vogliamo crescere sotto il profilo della mentalità e sotto tutti questi aspetti non possiamo permetterci di avere un calo".