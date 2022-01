Roma Femminile, ufficiale il prestito di Vigilucci alla Lazio (COMUNICATO)

Anche la Roma Femminile si è mossa sul mercato, chiudendo una operazione in uscita. Chiara Vigilucci, terzino sinistro, è stata ceduta con la formula del prestito alla Lazio Women. Il club biancoceleste ha comunicato l'arrivo della calciatrice con una nota ufficiale.

"È ufficiale un nuovo acquisto della Lazio Women. La calciatrice Chiara Vigilucci è stata scelta per rinforzare il reparto difensivo di mister Massimiliano Catini.

Terzino sinistro classe ’91 proveniente dalla A.S. Roma Women, arriva in biancoceleste in prestito a titolo temporaneo. Si unirà al resto della squadra e inizierà la preparazione in vista del calendario di ritorno della Serie A TIMVision".

(sslazio.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE