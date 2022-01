Roma Femminile: stop per Giugliano e Pirone

Due tegole in un giorno per Alessandro Spugna. La Roma Femminile perderà per diverse settimane sia Manuela Giugliano che Valeria Pirone, entrambe infortunate nel corso del match di campionato con il Napoli di sabato scorso.

In particolare la Giugliano, che aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio destro, si è sottoposta ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio. Nella stessa partita Valeria Pirone ha subito la lussazione della spalla destra. Le calciatrici hanno già iniziato il percorso di recupero.

(asroma.com)