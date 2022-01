Roma Femminile: stop muscolare per Bartoli, lesione alla caviglia per Ciccotti

Lo staff medico della Roma Femminile ha comunicato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Elisa Bartoli e Claudia Ciccotti. Le due calciatrici giallorosse si erano infortunate nel corso del match dello scorso 5 gennaio con il Milan, semifinale di Supercoppa vinta per 2-1 dalle rossonere. Esami strumentali sia per la capitana che per la centrocampista. I controlli hanno evidenziato una lesione miotendinea distale di II grado al bicipite femorale della gamba sinistra per Bartoli e una lesione al legamento deltoide della caviglia sinistra per Ciccotti. Le due calciatrici hanno già iniziato il percorso di recupero.

(asroma.com)