Roma Femminile, Spugna: "Siamo consapevoli e vogliamo il massimo, vogliamo essere protagonisti fino alla fine" (VIDEO)

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Milan, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha rilasciato le consuete dichiarazioni in vista del match. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club giallorosso:

"E' un minitorneo di due partite, o almeno speriamo. E' una partita da dentro o fuori contro una squadra forte che solo qualche mese fa ha giocato contro di noi in Coppa Italia e che ora lotta per obiettivi importanti in campionato. Partita complicata, che arriva in un momento particolare dopo settimane non semplici, però ci arriviamo bene e consapevoli che vogliamo fare il massimo".

Come si preparano gare così dopo la sosta

Come si preparano quelle durante il campionato. Siamo riusciti a fare una settimana-tipo dopo la sosta. Dobbiamo rimanere sereni e concentrati sull'obiettivo e sulla partita. Ci vuole serenità, poi man mano che si avvicina l'impegno è normale che un po'di tensione sale ma dobbiamo essere consapevoli.

Il capitano Bartoli ha parlato della Supercoppa dell'anno scorso come un momento decisivo per fare lo scatto

E' un primo obiettivo della stagione. Siamo tra le 4 migliori in Italia e questo deve darci la forza e la consapevolezza che possiamo raggiungere un obiettivo. Ci teniamo particolarmente, dobbiamo farla nel migliore dei modi. Può essere un qualcosa in più nell'arco della stagione che ci sta vedendo protagonisti. E vogliamo esserlo fino alla fine.