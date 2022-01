Roma Femminile, Spugna: "Questo è un club di altissimo profilo, sta facendo un lavoro eccezionale"

VANITY FAIR - Ha rilasciato un'intervista per il periodico Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso: “Differenze con il calcio maschile? Per me il calcio è calcio, gli aspetti tattici sono gli stessi. Certo, è evidente che le performance siano legate alla forza fisica e allo sviluppo muscolare, quindi alcune differenze ci sono. Con le nuove metodologie, però, il gap si sta assottigliando. Le donne hanno tanta voglia di imparare e non si arrendono davanti alle difficoltà”.

Non può mancare una menzione per il tifo coinvolgente di Roma: “Abbiamo appassionati che ci seguono sia in casa sia in trasferta e i rapporti tra tifoserie sono quasi sempre cordiali. A fine gara si sta insieme, c’è il famoso terzo tempo, quello mutuato dal rugby”.

Spugna si è trovato subito a suo agio in giallorosso e sottolinea: “L'AS Roma è un club di altissimo profilo e sta facendo davvero un lavoro eccezionale anche per la sua sezione femminile. Non potrei chiedere di più”.