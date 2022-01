Roma Femminile, Spugna: "Contro il Napoli sarà una battaglia ma dobbiamo conquistare i tre punti" (VIDEO)

La Roma Femminile si prepara alla sfida contro il Napoli, che andrà in scena domani alle ore 12:30. Le giallorosse sono in un periodo di forma straordinario, infatti vengono da sei vittorie consecutive in campionato. Il tecnico Alessandro Spugna ha parlato ai microfoni del club per commentare la partita di domani. Queste le sue parole: "Il fatto di rimanere secondi in classifica è stato molto importante. Sono state settimane complicate e mi sento di dire grazie a tutti perché hanno tutti lavorato in maniera spettacolare, anche le ragazzine che sono venute dalla Primavera hanno dato un contributo importante sia durante gli allenamenti sia durante le partite, sono state determinanti".

Si è sempre parlato di un campionato in cui ogni partita sarà una finale.

"Anche loro arrivano da una settimana positiva, hanno fatto un risultato importante a Milano contro una squadra forte. La squadra è cambiata, ci sono calciatrici importanti per cui sarà una battaglia, una partita non facile dove dobbiamo andare a giocarci le nostre possibilità perché dobbiamo fare 3 punti e continuare questo trend positivo e dobbiamo mantenere la classifica".

A che punto è il percorso della sua squadra, la Roma sta crescendo mentalmente partita dopo partita.

"La vittoria di sabato ha dato un messaggio importante per quanto riguarda la mentalità perché credere nel recuperare un risultato all'84' e poi al 88' vuol dire che stiamo crescendo sotto questo aspetto però non dobbiamo rallentare sotto questo punto di vista ma accelerare. Partita dopo partita sarà sempre più complicato perché adesso il campionato è fatto da chi vuole stare davanti e da chi vuole salvarsi e quindi ogni gara è insidiosa. Quella di domenica è una insidia grande ma noi dobbiamo andare a fare una grande partita con la nostra qualità e mentalità per prenderci questi tre punti".